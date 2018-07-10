Erdoğan'a rakip olamayan Gül'den büyük sürpriz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırdı. Yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tören düzenleniyor.

ABDULLAH GÜL ÖN SIRALARDA

Törene 6 bin davetli ile 22 devlet başkanı da katılıyor. Törene katılanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de var. Gül, tören alanındaki yerini aldı.

MUTABAKAT SAĞLANAMADIĞI İÇİN ADAY OLMAMIŞTI

24 Haziran seçimleri öncesi adı muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelen Abdullah Gül, "Mutabakat sağlanamadığı için aday olmuyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

TELEFONDA TEBRİK ETTİ

Öte yandan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı arayarak tebrik ettiği öğrenildi.