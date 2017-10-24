Erdoğan'a hakaret edip CHP'lileri kışkırtan başkana jet soruşturma!

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın CHP merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, ' Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti.

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