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Erdoğan'a hakaret edip CHP'lileri kışkırtan başkana jet soruşturma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve CHP'lileri Erdoğan'a karşı ayaklanmaya çağıran CHP'li başkan Ekrem Eşkinat için soruşturma başlatıldı

Erdoğan'a hakaret edip CHP'lileri kışkırtan başkana jet soruşturma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve CHP'lileri Erdoğan'a karşı ayaklanmaya çağıran CHP'li başkan Ekrem Eşkinat için soruşturma başlatıldı

24 Ekim 2017 Salı 17:33
Erdoğan'a hakaret edip CHP'lileri kışkırtan başkana jet soruşturma!
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TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez  Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı  CHP'li  Ekrem Eşkinat hakkında, ' Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

YEREL GAZETEKİ SÖZLERİ, İHBAR SAYILDI

Süleymanpaşa Belediye Başkanı  Ekrem Eşkinat'ın  CHP merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, ' Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan  Tekirdağ  Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti.

CHP'LİLERİ ERDOĞAN'A KARŞI AYAKLANMAYA ÇAĞRIMIŞTI

CHP'li  Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket edip  CHP'lileri Erdoğan'a karşı ayaklanmaya çağırmıştı.

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