Erdoğan'a hakaret edip CHP'lileri kışkırtan başkana jet soruşturma!

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat hakkında, ' Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
YEREL GAZETEKİ SÖZLERİ, İHBAR SAYILDI
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın CHP merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, ' Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti.
CHP'LİLERİ ERDOĞAN'A KARŞI AYAKLANMAYA ÇAĞRIMIŞTI
CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket edip CHP'lileri Erdoğan'a karşı ayaklanmaya çağırmıştı.
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