Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tezcan'a jet soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Sözcüsü Bülent Tezcan için soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde Erdoğan da avukatları aracılığıyla Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'la bir araya gelmişti. Tezcan, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sert söylemlerde bulunmuştu.

İBRAHİM KALIN: UTANÇ VESİKASI

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, twitter hesabından Tezcan'a sert tepki göstermiş, "CHP'li Bülent Tezcan'ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu konuda yasal yollara başvurulacaktır" demişti.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Tezcan'a "Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Büyük bir düşmanlık hissi var. Türkiye'de tek faşist parti CHP'dir. Geçmiş bunun tanığıdır" sözleriyle tepki göstermişti.