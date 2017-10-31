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Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tezcan'a Başbakan'dan çok ağır gönderme!

AK Parti grubunda konuşan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Sözcüsü Tezcan'a "Parti sözcüsü mü, sövücüsü mü anlayamadım." diyerek sert çıktı

Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tezcan'a Başbakan'dan çok ağır gönderme!

AK Parti grubunda konuşan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Sözcüsü Tezcan'a "Parti sözcüsü mü, sövücüsü mü anlayamadım." diyerek sert çıktı

31 Ekim 2017 Salı 12:26
Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Tezcan'a Başbakan'dan çok ağır gönderme!
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AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başbakan  Binali Yıldırım,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden  CHP Sözcüsü  Bülent Tezcan'a çok sert çıktı.  Başbakan Yıldırım, "Onu dinleyince; adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadım. Bunlara, burada; terbiyem müsaade etmiyor, öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Ama şu kadarını söyleyeyim: Eğer 'şeddeli diktatör' arıyorlarlarsa, geçmişlerine baksınlar, geleneklerine baksınlar." dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

AK PARTİ KONGRELERİ

Kongre süreci devam ediyor. Gittiğimiz illerde zaman buldukça kongrelere katılıyoruz. Bugüne kadar 532 ilçe kongremizi tamamladık. 400'ün üzerinde kongremiz daha var. Merkez ilçe kongrelerini kasım ayı içinde bütün ilçe kongreleri bitecek ve il kongreleri kısa sürede başlıyor. Kasım ayı içinde il kongrelerine de başlıyoruz. Mart sonuna kadar da bitirmiş olacağız. 2018'in ortalarında da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu süreci büyük bir olgunlukla geçirmekte olan teşkilatlarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görev alan, görevini devreden bütün yol arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bizim davamız makam mevki yarışı değil, vatandaşa hizmet yarışı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI

Arkadaşlarımızın bu bilinçle görev yaptıklarını ve görevlerini başka arkadaşlara devrettiklerini biliyoruz. Belediyelerimizdeki istifa ve değişim de aynı anlayışla gerçekleşiyor. Bunu nöbet değişimi olarak görüyoruz. Başka partiler gibi görev bitene kadar değil, son nefesi verene kadardır. Görevlerini devreden bütün belediye başkanlarımıza bir kez daha hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"ADAM PARTİ SÖZCÜSÜ MÜ, SÖVÜCÜSÜ MÜ ANLAYAMADIK"

Son zamanlarda ana muhalefet partisi  CHP'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sözcülerini de ayarı kaçmış dil kullanmaya atan sebebi merak ediyoruz. Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar. Sen saygısızlık yapacaksın sonra da saygı bekleyeceksin. Diyor ki, 'Evet oyu verenlerin çoğu pişman.' Nereden biliyorsun. Başarısızlığın faturasını  AK Parti'ye ve liderine hakaret ederek örtemezsin.

Başka partilere de oy verenler saygı duymayı öğreneceksiniz.  AK Parti milletimizle birlikte 15 yıldır demokrasinin namusunu korudu, korumaya da devam ediyor. 15 yıldır yerinde sayan partini kurtar kardeşim. Bu ülkenin siyasetinde artık bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes ne konuştuğunu bilecek.

"HABUR, MERKEZİ YÖNETİME DEVREDİLDİ"

Irak yönetimi bizim muhatabımızdır dedik ve bütün havalimanları, sınır kapılar, merkezi hükümetin kontrolünde olmalıdır dedik.  Irak'ın hakları asla zedelenmemelidir dedik. Referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik. Bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik, bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da, bu sabah itibarıyla Habur, merkezi yönetime devredildi. Bütün koptroller  Irak hükümeti tarafından yapılacak.

Önümüzdeki kısa vadede yine Zumar,  Telafer üzerinden ayrı bir koridoru da devreye alacağız. Devir teslim de sıkıntısız şekilde sağlanmıştır. Adım başı kontroller, gayri meşru vergiler, haraçlar ortadan kalkacak. Tırlarımız  Basra'ya kadar yollarına devam edecekler. Aradaki nemalananlar da ortadan kaldırılmış olacak. Bu aynı zamanda  Irak'la aramızdaki ticaretin artması için de imkan sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiCHPBülent TezcanBinali Yıldırım
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