Erdoğan: 50 tane fazla eleman al deyince rahatsız olanlar var

ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zenginlik önemlidir ama tüm insanlara yansıyorsa değerlidir" dedi.

"Yeri geldi işçi oldum, yeri geldi işveren oldum" diyen Erdoğan, "Masanın neresinde olursam olayım adaleti, vicdanı, hakkı, hakkaniyeti gözetmeden başarılı olunamayacağını gördüm. Buna ekonomi literatüründe sürdürülebilirlik denir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşveren olmazsa iş olmaz, iş olmazsa çalışan olmaz. Zenginlik önemlidir ama tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.

Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz.

Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir.

Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız.

​Yeri geldi işçi oldum, yeri geldi işveren oldum. Masanın neresinde olursam olayım, adaleti, vicdanı, hakkı gözetmeden başarılı olunamayacağını gördüm. Buna ekonomi literatüründe sürdürülebilirlik denir.