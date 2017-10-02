Erciyes Dağı'na kar yağdı

KAYSERİ'DE dün akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, Erciyes Dağı'nda kar yağışı olarak kendini gösterdi. 3 bin 917 metre yüksekliğinde bulunan Erciyes Dağı'nın zirvesinden itibaren yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre hafta sonuna kadar Kayseri'de en yüksek hava sıcaklığının 23, en düşük hava sıcaklığının ise 2 derece olarak hissedilmesinin beklendiği bildirildi.