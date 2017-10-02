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Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

02 Ekim 2017 Pazartesi 09:50
Erciyes Dağı'na kar yağdı
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KAYSERİ'DE dün akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, Erciyes Dağı'nda kar yağışı olarak kendini gösterdi. 3 bin 917 metre yüksekliğinde bulunan Erciyes Dağı'nın zirvesinden itibaren yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre hafta sonuna kadar Kayseri'de en yüksek hava sıcaklığının 23, en düşük hava sıcaklığının ise 2 derece olarak hissedilmesinin beklendiği bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeErciyes DağıKarTurizm
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