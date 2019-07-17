Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu

IRAK'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı. Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu. Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi. Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. Huqqabaz adlı restoran, Havalimanı Yolu ile Dream City ve Empire semtleri arasında yer alıyor. Empair bölgesi, Erbil'de en sıkı korunan noktalardan biri.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İnternet sitesinde yayımlanan resmi açıklama şöyle: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz."

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Erbil’deki hain saldırıda şehit olan konsolos görevlisinin kimliği belli oldu. Şehidin Türkiye’nin Erbil başkonsolos yardımcısı Hakan Karaçay olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 17:31