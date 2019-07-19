Erbil saldırganının HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasından sonra açıklama

HDP, Irak'ın Erbil kentindeki restorana düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'de 17 Temmuz tarihinde Türkiye'nin diplomatik misyon temsilcisine yönelik silahlı saldırıyı sert biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"PARTİMİZ BU VAHİM SALDIRININ KARŞISINDADIR"

"Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkenti Erbil'de 17 Temmuz tarihinde Türkiye'nin diplomatik misyon temsilcisine yönelik silahlı saldırıyı sert biçimde kınıyoruz. Yaygınlaştırılan çatışma siyasetinin sivil yaşam alanlarına taşırılmasını, nerede olursa olsun konsolosluk çalışanlarının hedef alınması asla kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin, partimiz bu vahim saldırının karşısındadır."

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Beklentimiz, bu karanlık ve pek çok soru işaretini barındıran olayın bir an önce ve herhangi bir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde aydınlatılması, faillerinin bulunması yönündedir. Öte yandan bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir ve asla kabul edilemez. Meselenin buraya vardırılmış olması da bu saldırıya ilişkin kaygı ve kuşkularımızı derinleştirmektedir."

"HDP BARIŞ VE ÇÖZÜM SİYASETİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEKTİR"

"Bir kez daha vurgulayalım ki, partimiz herhangi bir şiddet olayı ile ilişkilendirilemez. Şiddet, çatışma ve savaşların karşısında barış siyasetimiz, sorunları diyalog ile çözme anlayışımız çok açık ve nettir. Kim hangi hesabı güdüyor olursa olsun, HDP barış ve çözüm siyasetinden asla vazgeçmeyecektir. Bu olay üzerinden hedef alınan, HDP'nin barış siyasetidir. Yapılmak istenen savaş ve şiddetin yaygınlaştırılmasıdır. Bu vesileyle bir kez daha şiddet, çatışma ve savaşın tahribatlarının derinleştirilmemesi ve Ortadoğu coğrafyasında demokratik müzakere arayışlarının güçlendirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz'da Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit olmuştu.

Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırının faillerinden birinin kimliği ve fotoğrafı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Emniyet Teşkilatı'nca paylaşılmıştı.

Fotoğrafı ve kimliği bir yazılı açıklamayla paylaşan emniyet teşkilatı, failin kimliğini 1992 yılı Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olarak açıklamıştı.

Failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıkmıştı.