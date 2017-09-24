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Erbil ile Bağdat anlaşamadı

Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini belirtirken, Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi

Erbil ile Bağdat anlaşamadı

Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini belirtirken, Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi

24 Eylül 2017 Pazar 07:40
Erbil ile Bağdat anlaşamadı
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IKBY heyeti adına basın toplantısında konuşan Roj Nuri Şaves, “Görüşlerimizi açıkça ve çekinmeden koalisyondaki dostlarımıza bildirdik. Diyaloğun 25’in sonrasında da sürmesini istedik. Onlar ise diyaloğu sadece referandum öncesi destekleyeceklerini ifade etti.” dedi.

Irak Federal Mahkemesinin ‘anayasaya aykırı’ kararı aldığı sözde referandumun ertelenme iddialarına da değinen Şaves, “Referandum zamanında yapılacak.” dedi.

‘REFERANDUMUN ERTELENDİĞİ İDDİALARI ASILSIZ’

Kürt heyetin KYB’li heyeti üyesi Sadi Pire de, “Referandumun ertelendiği yönünde iddialar oldu. Bun iddiaların aslı yok. Biz KYB olarak dün toplantımızı yaptık ve referandum konusunda ABD, BM, Türkiye, İran, Fransa ve Suudi Arabistan'ın tutumunu değerlendirdik.” diye konuştu.

“Bunları ciddi almak zorundayız.” diyen Pire, “Bağdat ile birlikte kalmak için yeterli garantiler varsa bu değerlendirilebilir dedik ancak baktı ki tüm sözler sadece yer değiştiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Pire, “Bağdat'ta yaptığımız görüşmeleri Kürt liderliğine de ileteceğiz. Kararı orası verecek. KYB olarak referandumda evet diyeceğiz.” dedi.

Şİİ KOALİSYON: KÜRT KARDEŞLERİMİZİN REFERANDUMDA ISRARCI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Şii Ulusal Koalisyonu üyesi Ali Allak’ta, Kürt heyetle referandum konusunda anlaşmadıklarını belirterek, “Kürt kardeşlerimizin referandumda ısrarcı olduğunu gördük. Biz de buna kökünden karşı olduğumuzu ifade ettik. Dolayısıyla krizle ilgili anlaşamadık.” diye konuştu.

Hükümetin referanduma karşı tavrının net olduğunu dile getiren Allak, bu konuda Irak'ın birliğini esas alacak tüm önlemleri destekleyeceklerini söyledi.

Tartışmalı bölgelerde referandumun yapılması halinde hükümetin askeri müdahale ihtimali sorusuna Allak, hükümetin diyaloğu desteklediğini kaydederek, askeri müdahale anlamında atılacak adımların ise hükümetin yetkisi ve kararı dahilinde olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
BarzaniErbilBağdatReferandum
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