Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Erbil halkı perişan!

Tüm uluslararası baskılara rağmen referanduma hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde halk, kuru gıda stoklamaya başladı. Esnaflar, “Raflarımızda mal kalmadı. Vatandaşlar, Türkiye’nin sınır kapılarını kapatmasından korkuyor” dedi

Erbil halkı perişan!

Tüm uluslararası baskılara rağmen referanduma hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde halk, kuru gıda stoklamaya başladı. Esnaflar, “Raflarımızda mal kalmadı. Vatandaşlar, Türkiye’nin sınır kapılarını kapatmasından korkuyor” dedi

24 Eylül 2017 Pazar 11:18
Erbil halkı perişan!
banner404

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), yarın yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde Türkiye’nin oylamaya karşı gösterdiği kararlı tutum, Erbil’de büyük yankı buldu. Sabah’ın haberine göre kuru gıda hallerinin yanı sıra marketlere akın eden halk, bulgur, un, tuz, yağ ve salça gibi temel gıda maddelerini stokladı. Depolarının her gün dolup boşaldığını, siparişlere yetişemediklerini söyleyen 62 yaşındaki gıda tüccarı İzzeddin Sadreddin şöyle devam etti:

“Bizim milletimiz çok yokluk gördü. Yoksulluğun imkânsızlığın ne olduğunu çok iyi biliriz. Bu nedenle Türkiye’nin sınır kapılarını kapatma tehdidi burada büyük bir etki uyandırdı. İnsanlar gıda fiyatları fırlayacak, sınırlar kapanacak diye tedirgin ve çok endişeli.”

Babasıyla birlikte çalışan Muhammed Sadreddin de “Referandumun yapılacağı ilan edildi. Ardından Türkiye ve İran’ın sert mesajları geldi, o tarihten de beri stoklama işi başladı. Hem vatandaşlar hem de toptancılar mal almaya geliyor” diye konuştu.

Dünyayla bağ kesilir

Meksika’dan nohut, Hindistan’dan pirinç aldıkları bilgisini paylaşan Sadrettin, “Bunların tamamı Mersin Limanı’ndan geliyor. Eğer Türkiye sınırları kapatırsa büyük sıkıntı yaşanacağını herkes biliyor” dedi.

Un ve makarna başı çekiyor

Türkiye çoğunluğu Kuzey Irak’a olmak üzere 2016’da Irak’a 7.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2.5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğumuz Kuzey Irak’a ağırlıklı olarak gıda, tekstil ve mobilya ürünleri satıyoruz. Özellikle Gaziantep ve Mardin’deki un ve makarna imalathanelerinde bölgeye yoğun olarak ihracat yapılıyor.

Türkiye’nin önemli iki kozu var: Su ve para

Analistlere göre askeri hamleler haricinde Türkiye’nin elinde iki önemli koz daha bulunuyor. Bunlardan birincisi ticari yaptırım. IKBY’nin en önemli ve kârlı petrol/doğalgaz satış güzergâhı Türkiye. AFP’nin ve Financial Times’ın haberlerinde yapılan analizlere göre IKBY’de günde 600 bin varil petrol üretiliyor, bunun 550 bin varili ise Türkiye üzerinden satılıyor. Bu petrolün 250 bin varilinin de Türkmen nüfusun bulunduğu Kerkük bölgesinden çıkarıldığı belirtiliyor. Öte yandan gölge CIA olarak anılan Straftor’un son yayımlanan raporunda da işaret edildiği gibi bölge su kaynakları bakımından hayli sıkıntılı. Bölgenin su kaynakları Türkiye’den çıkıyor. Türkiye, sahip olduğu barajlar vasıtasıyla istediği zaman IKBY’nin suyunu kısabilir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Erbil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’den Irak-İran formülü
CHP’den Irak-İran formülü
PKK propagandası yapan askere gözaltı
PKK propagandası yapan askere gözaltı
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim