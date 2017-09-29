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Erbil, Bağdat’ın aldığı kararlar üzerine bakanlar kurulunu topladı

Bağımsızlık referandumu sonrası merkezi Bağdat yönetiminin aldığı yaptırım kararlarına karşı izlenecek yol haritasının belirlenmesi için Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Bakanlar Kurulu Erbil’de, Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığında toplandı

Erbil, Bağdat’ın aldığı kararlar üzerine bakanlar kurulunu topladı

Bağımsızlık referandumu sonrası merkezi Bağdat yönetiminin aldığı yaptırım kararlarına karşı izlenecek yol haritasının belirlenmesi için Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Bakanlar Kurulu Erbil’de, Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığında toplandı

29 Eylül 2017 Cuma 17:40
Erbil, Bağdat’ın aldığı kararlar üzerine bakanlar kurulunu topladı
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IRAK'ın kuzeyinde geçen 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun ardından merkezi Bağdat yönetiminin aldığı yaptırım kararlarından sonra, Bölgesel Kürt Yönetimi Bakanlar Kurulu Erbil'de toplandı. Irak Parlamentosu tarafından görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim ise Bağdat'ın aldığı kararlara uymayacaklarını belirterek, “Güvenlik komitesinin izni olmadan Kerkük'e hiçbir gücün girmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Tüm bakanların katılımı ile gerçekleşen toplantı devam ederken, Erbil'deki Kürdistan parlamentosundaki partilerin grup başkanları da bir araya geldi. Her iki toplantıda, Bağdat yönetiminin, havalimanların ve sınır kapılarının denetimlerinin en geç Cuma gününe kadar kendilerine teslim edilmesi yönündeki taleplerinin görüşüldüğü öğrenildi.

VALİ KERİM: GÜVENLİK KOMİTESİNİN İZNİ OLMADAN KERKÜK'E HİÇBİR GÜÇ GİREMEZ

Bu arada, Erbil merkezli uydadan yayın yapan K24 Televizyonunda yer alan habere göre, daha önce Irak parlamentosu tarafından görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim, Bağdat'ın aldığı kararlara uymayacaklarını söyledi.

Kerim, Irak Parlamentosunun Kerküke güç gönderme kararı almasını da değerlendirirken, “Irak Başbakanı Haydar Abadi ve Irak Parlamentosu Başkanı Selim Ciburinin aldığı kararlara uymayacağız. Güvenlik komitesinin izni olmadan Kerküke hiçbir gücün girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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