Erbakan duyurdu: Yeni bir parti daha geliyor

ERBAKAN Vakfınca, eski Başbakan ve Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın doğumunun 91'inci yılı dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda "Büyük Gençlik Buluşması" düzenlendi.Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, güçlü bir Türkiye ve İslam birliğinin kurulabilmesi için yola çıktıklarını belirterek, adil bir dünya kurulmasının Milli Görüş ile mümkün olacağını söyledi.
Erbakan, Anadolu'yu yeniden karış karış, köy köy, ilçe ilçe dolaşacaklarını belirterek, "Yeniden milletimize gideceğiz ve milletimizden söz hakkımızı alacağız. Çünkü milletimiz ve İslam alemi adına söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz, atacak çok adımlarımız var." dedi.
"Akıllarda, 'Abdestinizi ne zaman tazeleyeceksiniz' sorusunun belirebileceğini" dile getiren Erbakan, "Bundan sonraki ilk vakit namazından önce abdestimizi tazelemiş olacağız." şeklinde konuştu.
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