Er, komutanın cacığına uyku ilacı attı, göz yuman aşçıya da ceza geldi

VATANİ görevini yaptığı birlikteki nöbetçi astsubayı uyutmak amacıyla yemeğine uyku ilacı atan ere göz yuman aşçı, beraat etti. Devreye giren Yargıtay, kişinin yiyeceği ya da içeceğine kasten uyku ilacı atan kişinin 'kasten yaralama' suçunu işlediğine hükmetti.

CACIK KASESİNE UYKU İLACI ATTI

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatani görevini yapan bir er, nöbetçi astsubayı uyutarak istediğini yapabilmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Nöbetçi astsubayın yemekhaneye geçtiğini gören asker, hemen harekete geçti. Şüpheli er, subaya verilecek cacık kasesine kendi kullandığı uyku ilacını attı. Sonra da kaseyi tencereye döktü. Yemekhanede görevli aşçı er ise gördüklerine seyirci kaldı. Cacıktan yiyen astsubay uykuya daldı.

ER MAHKUM OLDU, AŞÇI BERAAT ETTİ

Skandalın ortaya çıkması üzerine nöbetçi astsubay yemeğine uyku ilacı atan er ve tanık er hakkında Selendi Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemede ifade veren tanık aşçı asker, olay günü akşam yemeğini hazırladığı, bu esnada olay günü nöbetçi astsubay olan mağdurun yemeğini vermek amacıyla kaseye cacık doldurarak masanın üzerine koyduğu ve arkasını döndüğü esnada sanık erin cacığın içerisine bir şey attığını gördüğünü söyledi. Mahkeme, sanığı mahkum ederken tanık erin beraatine hükmetti. Soruşturmayı yürüten savcı ise kararı temyiz etti.

BERAAT KARARI BOZULDU

Devreye giren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, "Sanığın sadece nöbetçi astsubayın kullanabildiği yemek kasesinin içerisine kendi kullandığı ilaçtan atması eylemini salt olay gecesi 03: 00-06: 00 saatlerindeki nöbeti esnasında nöbetçi astsubayı uyutmak amacı ile gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Tanık aşçının kaseyi cacık tenceresine boşalttığını gördüğü halde bu duruma ses çıkarmayarak üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek isabetsiz gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Karar oy birliği ile bozulmuştur" denildi.