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Enis Berberoğlu taburcu edildi

Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, taburcu edildi

Enis Berberoğlu taburcu edildi

Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, taburcu edildi

12 Ekim 2017 Perşembe 13:55
Enis Berberoğlu taburcu edildi
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ALINAN bilgiye göre, dün tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza  İnfaz Kurumu'ndan alınarak, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne getirilen Berberoğlu, kasık fıtığı ameliyatı oldu. 
Ameliyatın ardından tedavisi tamamlanan Berberoğlu, taburcu edildi.  Berberoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini  eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla  yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları  bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya  askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış  ve tutuklanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel  mahkemenin kararını esastan bozmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Ceza İnfaz KurumuCHP
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