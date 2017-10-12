Enis Berberoğlu taburcu edildi

ALINAN bilgiye göre, dün tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Berberoğlu, kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardından tedavisi tamamlanan Berberoğlu, taburcu edildi. Berberoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu.