Engelli öğrenciler için devlet okulu kurulacak

21 Ocak 2010 Perşembe 00:00
- Kübra DUMAN
Kuzey Alanya'da yapılması planlanan Eğitim Merkezi'ni hayırsever Sakine Hatipoğlu yaptıracak. Dün İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu ile birlikte Kaymakam Hulusi Doğan'ı ziyaret eden Hatipoğlu, Alanya'ya böyle bir eğitim kurumu kazandıracak olmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı.
Önümüzdeki günlere protokolü Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'in huzurunda imzalanacağını anlatan Doğan, ilçede engelli öğrencilere hizmet veren 3 özel eğitim kurumunun olduğunu hatırlattı. Hayırseverin bağışı ile engelli öğrencilere eğitim verecek bir tane de devlet okulu bulunacağını aktaran Doğan, yapılan girişimlerle hayırsevere böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu ilettiklerini belirtti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 27.12.2012 11:56