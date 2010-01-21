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Engelli öğrenciler için devlet okulu kurulacak

ALANYA'DA Otistik Eğitim Merkezi'nin kurulabilmesi için ilk adım atıldı. İlçede pek çok eğitim kurumu gibi Otistik Eğitim Merkezi de bir hayırsever tarafından yaptırılacak.

Engelli öğrenciler için devlet okulu kurulacak

ALANYA'DA Otistik Eğitim Merkezi'nin kurulabilmesi için ilk adım atıldı. İlçede pek çok eğitim kurumu gibi Otistik Eğitim Merkezi de bir hayırsever tarafından yaptırılacak.

21 Ocak 2010 Perşembe 00:00
Engelli öğrenciler için devlet okulu kurulacak
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 - Kübra DUMAN 
Kuzey Alanya'da yapılması planlanan Eğitim Merkezi'ni hayırsever Sakine Hatipoğlu yaptıracak. Dün İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu ile birlikte Kaymakam Hulusi Doğan'ı ziyaret eden Hatipoğlu, Alanya'ya böyle bir eğitim kurumu kazandıracak olmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı. 
Önümüzdeki günlere protokolü Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'in huzurunda imzalanacağını anlatan Doğan, ilçede engelli öğrencilere hizmet veren 3 özel eğitim kurumunun olduğunu hatırlattı. Hayırseverin bağışı ile engelli öğrencilere eğitim verecek bir tane de devlet okulu bulunacağını aktaran Doğan, yapılan girişimlerle hayırsevere böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu ilettiklerini belirtti. 
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Son Güncelleme: 27.12.2012 11:56
Anahtar Kelimeler:
engelli öğrenciler devlet okulu kurulacak
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