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Engelli genci öldüresiye döven 4 eşkıya için ilk karar çıktı

Adana'da toplu taşıma aracında, engelli bir genci döven dört kişi "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı

Engelli genci öldüresiye döven 4 eşkıya için ilk karar çıktı

Adana'da toplu taşıma aracında, engelli bir genci döven dört kişi "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:27
Engelli genci öldüresiye döven 4 eşkıya için ilk karar çıktı
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ADANA'DA toplu taşıma aracında engelliyi döven dört kişi "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

"TOPLUM VİCDANINDA YARA AÇTI"

İşitme engelli Ağit Acun'u (20), darp eden Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısı zalıların ifadesini alarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Savcı sevk yazısında, kamera görüntüleri, mağdurun engelli olması, şüpheli sayısı, olayın gelişim şekli irdelendiğinde evine gitmek için dolmuşa binen engeli bir gencin tanımadığı kişiler tarafından vücudunda kırıklar oluşacak şekilde darp edilmesinin toplum vicdanında açtığı yara suçunun işlendiği hal ve koşullar nedeniyle meydana gelen kamu düzeninin bozulmasından dolayı 4 zanlının tutuklanmasını iskedi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Zanlılar sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "birden fazla kişiyle vücutta kırık, oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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