Engelli genç sulama göletine düştü

bağlı Işıklar köyünde yaşayan, sağ bacağı ve kolunu kullanamayan Temur Aytemur, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi aramaya başladı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine köy çevresinde arama yapan ekipler, Aytemur'un yakınlarda bulunan sulama göletine düşmüş olması ihtimali üzerine çalışma başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçlarının katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Aytumer'un cansız bedeni gölette bulundu.

İLÇEYE bağlı Işıklar köyünde yaşayan, sağ bacağı ve kolunu kullanamayan Temur Aytemur, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi aramaya başladı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine köy çevresinde arama yapan ekipler, Aytemur'un yakınlarda bulunan sulama göletine düşmüş olması ihtimali üzerine çalışma başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçlarının katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Aytumer'un cansız bedeni gölette bulundu.

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