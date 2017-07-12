CREDİT Suisse 'En zengin yüzde 1'lik kesim refahın yüzde kaçını kontrol ediyor' konusunu ele aldı ve bir araştırma gerçekleştirdi. Yaptığı araştırmaya göre ilk sıradaki ülke yüzde 74.5'le Rusya. Yani Rusya'da en zengin yüzde 1'lik kesim refahın yüzde 74.5'ini kontrol ediyor.
SON SIRADA MEKSİKA
Yapılan araştırmaya göre ikinci sıradaki 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan yüzde 58.4'lük oranla yer alıyor. Endonezya ise yüzde 49'la üçüncü sırada. Endonezya'nın ardından yüzde 48'le Brezilya 4. sırada. Beşinci sırada Çin'i görüyoruz. Çin'de en zengin yüzde 1'lik kesim refahın yüzde 43.8'ini kontrol ediyor.Altıncı sırada Amerika'da durum yüzde 42 oranında. Amerika'nın ardından 7. sırada yer alan Meksika'da ise yüzde 38 oranında bir durum söz konusu.
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