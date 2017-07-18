Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

En son büyük sel felaketi 2009 yılında yaşanmıştı

İstanbul’da en son büyük sel felaketi, 9 Eylül 2009 tarihinde yaşanmıştı

En son büyük sel felaketi 2009 yılında yaşanmıştı

İstanbul’da en son büyük sel felaketi, 9 Eylül 2009 tarihinde yaşanmıştı

18 Temmuz 2017 Salı 14:06
En son büyük sel felaketi 2009 yılında yaşanmıştı
banner404

AFET boyutundaki aşırı yağmurlar nedeniyle bir çok dere taşmıştı. Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde İkitelli, Halkalı, Çatalca ve Silivri’de 31 kişi hayatını kaybetmişti.
Yollarda araçlar tamamen sulara gömülmüş, araçlarından çıkamayan bir çok kişi boğularak hayatını kaybetmişti.
Başakşehir, Bağcılar ve Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Ayamama, Tavukçu ve Hamam dereleri taşmış, Basın Ekspres Yolu ulaşıma kapanmıştı. Çok sayıda tır ve araç sel sularına kapılarak sürüklenmişti. Birçok vatandaş da araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalmıştı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Silivri'de araçlar denize sürüklenmişti.
Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul'daki sel felaketi sırasında bin 484 kişinin havadan ve karadan müdahalelerle kurtarıldığını açıklamıştı.
Sel felaketiyle birlikte 3 binin üzerinde personelin görev yapmış, sel felaketinden 3 bin 401 bina etkilenmişti.
Sel felaketi, irili ufaklı işyeri sahibi olan binden fazla esnaf ve sanatkarı da vurmişti. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, mal kaybı ve hasarın 30 trilyon liranın üzerinde olduğunu söylemişti.
Ayrıca İkitelli ve Halkalı'da şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan işyerlerini yağmaladıkları iddiası ile 65 kişi gözaltına alınmıştı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul9 Eylül 2009
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim