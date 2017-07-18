En son büyük sel felaketi 2009 yılında yaşanmıştı

AFET boyutundaki aşırı yağmurlar nedeniyle bir çok dere taşmıştı. Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde İkitelli, Halkalı, Çatalca ve Silivri’de 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Yollarda araçlar tamamen sulara gömülmüş, araçlarından çıkamayan bir çok kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Başakşehir, Bağcılar ve Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Ayamama, Tavukçu ve Hamam dereleri taşmış, Basın Ekspres Yolu ulaşıma kapanmıştı. Çok sayıda tır ve araç sel sularına kapılarak sürüklenmişti. Birçok vatandaş da araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalmıştı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Silivri'de araçlar denize sürüklenmişti.

Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul'daki sel felaketi sırasında bin 484 kişinin havadan ve karadan müdahalelerle kurtarıldığını açıklamıştı.

Sel felaketiyle birlikte 3 binin üzerinde personelin görev yapmış, sel felaketinden 3 bin 401 bina etkilenmişti.

Sel felaketi, irili ufaklı işyeri sahibi olan binden fazla esnaf ve sanatkarı da vurmişti. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, mal kaybı ve hasarın 30 trilyon liranın üzerinde olduğunu söylemişti.

Ayrıca İkitelli ve Halkalı'da şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan işyerlerini yağmaladıkları iddiası ile 65 kişi gözaltına alınmıştı.