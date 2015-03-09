Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

En öndeki parayı öder

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, şiddet içeren protestolarda kamu zararı oluşması halinde öndeki eylemci daha fazla tazminat ödemek zorunda kalacak

En öndeki parayı öder

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, şiddet içeren protestolarda kamu zararı oluşması halinde öndeki eylemci daha fazla tazminat ödemek zorunda kalacak

09 Mart 2015 Pazartesi 09:50
En öndeki parayı öder
banner404
İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör eylemleri ile şiddet içeren toplumsal olaylarda kamu ve kişilerin mallarına verilen zararın ne şekilde karşılanacağı ile ilgili bir genelge hazırladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala imzalı genelge 16 Şubat’ta yürürlüğü girdi. Genelge uygulamada birliğin sağlanması adına uyulması gereken kurallar başlığı adı altında tüm illerin valiliklerine bildirildi.  Dört madde halinde belirlenen zararların nasıl tahsil edileceği konusunda ilk maddede şöyle denildi: 
‘Ahlaka aykırı fiil’
“Öncelikle söz konusu eylemlerde kamuya veya kişilere ait mallara verilen zararlar ve eylemleriyle bu zararlara sebebiyet verenler tüm imkanlar kullanılarak delilleriyle birlikte tespit edilecektir.” Zarar veren kişilerin tespiti halinde ise bu kişiler Türk Borçlar Kanunu’nun Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri 49’ncu Madde ve 61’nci maddesinden dava açılacak. Maddeler gereği zarar veren kişilerin bu zararı ödemekle yükümlülüğü olduğu net belirtilirken maddelerin devamında ise zarara neden olan eylemi yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile ahlaka aykırı bir fiille zarar vermekten hakkında işlem yapılabilecek. Genelgeye göre işlem yapılacak maddeler arasında belirlenen 61’nci maddeye göre de grup halinde zarara neden olanlara ödenecek miktarın nasıl pay edileceği de belirtiliyor. 
Arkadaşına dava aç!
Buna göre gruptakilere miktar pay edilirken yarattıkları kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önüne alınacak. Grubun önünde olana daha fazla geride olanına daha az miktar ödetilecek. Ancak grup içinde tazminatın kendi payına düşenden fazlasını iddia eden kişinin de arkadaşlarına aynı koşullarda mağdur olarak dava açılabileceği yer alıyor. Öte yandan genelgeye göre icra davasını açmakla yetkili ve görevliler dava açılmasında kamu yararı yoktur dese bile ilin üst yöneticileri Maliye Bakanlığı’ndan dava açılmasını ya da icra takibi yapılmasını isteyebilecekler. 

Kaynak: Vatan
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 09.03.2015 08:53
Anahtar Kelimeler:
öndeki parayı öder
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim