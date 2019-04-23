En çok ABD'ye sattı! Avrupa devinin silah ihracatı azaldı

ALMANYA Ekonomi ve Enerji Bakanlığının Yeşiller Partisi'nden bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıta göre, Alman hükümeti, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 120 milyon euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 210 milyon euro olan silah satışı, 2019'un aynı döneminde yaklaşık yüzde 8 düşüşe (100 milyon euro) işaret etti.

EN FAZLA SATIŞI ABD'YE YAPTI

Almanya'nın bu yılın ilk çeyreğinde en fazla silah satışı yaptığı ülke 169 milyon euro ile ABD oldu. ABD'yi, 157 milyon euro ile İngiltere, 88 milyon euro ile Avustralya ve 56 milyon euro ile Fas izledi. Almanya'nın en fazla silah ihraç ettiği ülke olan ABD'nin, uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Suudi Arabistan'ı desteklemesi dikkati çekiyor.

TÜRKİYE 19'UNCU SIRADA YER ALDI

Türkiye, Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı yaptığı ülkeler arasında 15,3 milyon euro ile 19'uncu sırada yer aldı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ekim ayında Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, daha sonra bunu mart sonuna kadar uzatmıştı.