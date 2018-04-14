Emri verip uyuyan Trump, uyanıp tweet attı: Operasyon tamam

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'deki kimyasal silah üretim tesisleri ve depoları olduğu hedefleri vurdu. ABD Başkanı Donald Trump Twitter sayfasında İngiltere ve Fransa'ya teşekkür etti, "Daha iyi bir sonuç elde edilemezdi" dedi. BM Güvenlik Konseyi bugün Rusya'nın çağrısıyla toplanacak.

İŞTE SURİYE OPERASYONUNDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

16:20 PENTAGON'DAN YENİ AÇIKLAMA

Pentagon, "Tüm hedefler başarıyla vuruldu. Amaç Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engellemek. Suriye politikamız değişmedi, amacımız Esad'ı devirmek değil, DEAŞ'ı bitirmek" açıklamasında bulundu.

16:20 PENTAGON'DAN YENİ AÇIKLAMA

Pentagon, "Tüm hedefler başarıyla vuruldu. Amaç Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engellemek. Suriye politikamız değişmedi, amacımız Esad'ı devirmek değil, DEAŞ'ı bitirmek" açıklamasında bulundu.

16:15 SURİYE'DEKİ OPERASYONU DOĞRU BULUYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırıları ile ilgili ilk açıklamasını İstanbul'da AK Parti'nin Fatih İlçe Kongresi'nde yaptı.

Erdoğan, bu sabah füze ve uçaklarla Suriye'de rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon düzenlendiğini söyledi.



Erdoğan "Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" dedi.

16:09 SUUDİLERDEN SALDIRILARA TAM DESTEK

Suudi Arabistan, Suriye'de düzenlenen hava saldırılarına tam destek verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların, "Suriye rejiminin sivillere karşı işlediği suçlara" yanıt niteliğinde olduğu belirtildi.

16:00 OPCW, SURİYE MİSYONUNA DEVAM EDECEK

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW): ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarına rağmen, ülkeye giden teknik ekibin Duma kentindeki kimyasal saldırı iddiasını araştırmaya devam edeceğini açıkladı.

Merkezi Lahey'de bulunan OPCW'den yapılan açıklamada, görevli personelin can güvenliğinin sağlanması için BM Güvenlik Konseyi ile yakın işbirliğinin sürdüğü belirtildi.

OPCW ayrıca tüm tarafları bağımsız araştırmasına saygılı olmaya çağırdı.

15:26 TRUMP: GÖREV TAMAMLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hükümet hedeflerini vurmasından sonra Twitter'dan şunları yazdı: Geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve İngiltere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı.

15:10 BM GÜVENLİK KONSEYİ RUSYA'NIN ÇAĞRISI ÜZERİNE TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'deki son gelişmelerin ardından Rusya'nın talebi üzerine TSİ 18:00'de acil gündemle toplanacak.

Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip beş daimi üyesinden üçü (ABD, İngiltere ve Fransa) günün ilk saatlerinde Suriye'de hava saldırıları düzenlemişti.

Konsey'in diğer iki daimi üyesi Rusya ve Çin ise saldırılara tepki göstermişti.

14:55 ÇAVUŞOĞLU: MÜDAHALE REJİME YÖNELİK

Antalya'da gazetecilere konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki saldırılarını değerlendirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu saldırılar ile ilgili olarak, "Rejime yönelik bir müdahale. Suriye halkına yönelik bir müdahale olsa buna karşı çıkarız" dedi.



Türkiye olarak her türlü kimyasal ve nükleer silah kullanımına karşı olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu rejimin Suriye'nin başında kalmaması lazım. Bir an önce siyasi sürece geçilmeli" diye konuştu.

14:40 ÇİN: HAVA SAHALARI ULUSLARASI HUKUKA AYKITI

Suriye, Rusya ve İran'dan sonra Çin'den de saldırılara tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ülkesinin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduğunu söyledi.

Hua Chunying, BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan yapılmış herhangi bir askeri eylemin uluslararası ilişkilerde en temel prensiplerin ve normların ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Çin; ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa ile birlikte Konsey'in veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinden biri.

14:22 İRAN'DAN 3 ÜLKEYE TEPKİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının "suç" olduğunu söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saldırı ile hiçbir sonuç elde edilmeyecek" diyen Hamaney, sözlerini şöyle sürdürdü:



"ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanının suçlu olduklarını açıkça ilan ediyorum.

"Saldırı onlara hiçbir fayda getirmeyecek. Geçmişte Irak'a, Suriye'ye, Afganistan'a da gittiler ve benzer suçlar işlediler. Yaptıkları menfaatlerine olmadı."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteğini sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Ruhani, "Suriye halkı, dış güçlerin saldırganlığına direnmeye devam edecektir. İran, bölgede ve dünya çapında mazlum uluslara hep destek vermiştir. Bu desteğini sürdürecektir." dedi.

14:06 İNGİLTERE'DE ANA MUHALEFETTEN ÇAĞRI

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, bu sabah Başbakan Theresa May'e bir mektup gönderdi.

Jeremy Corbyn, May'den, İngiltere'nin Suriye'ye düzenlenen saldırılara neden katıldığının "tüm yasal gerekçelerini" açıklamasını istedi.

Corbyn, Avam Kamarası'nın Pazartesi günkü oturumunda hükümetten, Suriye'ye yönelik yeni bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çıkarılması için çaba sarfetmesini isteyeceğini duyurdu.

İşçi Partisi lideri, Suriye konusunda Rusya ve ABD'nin, komşu ülkelerle birlikte hareket etmelerini istiyor.

Jeremy Corbyn ve Başbakan May dün gece bir telefon görüşmesi yapmışlardı.

Corbyn, İngiltere Parlementosu'nun sürece dahil edilmemesinden ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uyarılarının dikkate alınmamasından şikayetçi.

13:36 YILDIRIM: OLUMLU BİR ADIM AMA KALICI BARIŞ İÇİN FAZLASI LAZIM

Başbakan Binali Yıldırım, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen operasyonu değerlendirdi.



AKP'nin İstanbul Esenler İlçe Kongresi'nden konuşan Yıldırım, "Alçak rejim kiyasal silahlarla masum insanları katletti. Birdenbire kendilerini dünyanın vicdanı olarak gören ülkeler seslerini yükselttiler" dedi.

"7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı aklıniza geliyor? Bugüne kadar nerdeydiniz?" diye konuşan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de gerçekten sorumluluk alınmalı. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var."

12:53 ESAD BATI, ÇATIŞMADAKİ KONTROLÜ KAYBETTİĞİ İÇİN SALDIRDI

Suriye lideri Beşar Esad, Batı'nın çatışmadaki kontrolü ve güvenilirliğini kaybettiği için füze saldırısını düzenlediğini söyledi. Esad, saldının "ülkenin her köşesindeki teröristlerle savaşıp, yok etme kararlılığını arttırdığını da vurguladı.

12:12 BOZDAĞ: SALDIRIDA İNCİRLİK ÜSSÜ KULANILMADI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye'ye yönelik füze saldırısında İncirlik Üssü'nün kullanılmadığını söyledi.



"Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan,Sayın Trump ve Sayın Putin ile görüşmeler yaptı. Türkiye,bir nevi ABD ile Rusya arasında çözüm için arabuluculuk yaptı" diyen Bozdağ, saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştüler. Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı." ifadelerini kullandı.

11:58 CORBYN: YASAK AÇIDAN SORGULANABİLİR BİR HAMLE

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise Suriye'ye saldırının "yasal açıdan sorgulanabilir bir hamle" olduğunu söyledi.

Saldırının, zaten yıkıcı olan bir çatışmayı daha da büyütme riski olduğunu vurgulayan İşçi Partisi lideri, bu hamlenin savaş suçlarının ve kimyasal silah kullanımının hesabının sorulması ihtimalini arttırmak yerine azalttığını ifade etti.

Corbyn ayrıca hükümetin Rusya ve ABD'nin, kimyasal saldırının BM önderliğinde, bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması üzerinde anlaşması için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti.

11:37 İNGİLTERE BAŞBAKANI: SALDIRI HEM HAKLI HEM DE YASALDI

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye hükümetinden başka hiçbir grubun Duma'da geçen hafta düzenlendiği belirtilen kimyasal silah saldırısını düzenlemiş olamayacağını söyledi.



May "Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmak konusunda korkunç bir sicili olduğunu" biliyoruz dedi.

May ayrıca, Suriye hükümetine karşı harekete geçmenin "hem haklı hem de yasal olduğunu" belirtirken, saldırının Suriye'deki iç savaşa müdahil olmayı amaçlamadığını vurguladı.

11:09 PUTİN: EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ

Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan füze saldırısını en sert şekilde kınadıklarını söyledi.



Putin, zehirli madde bir kullanıldığı yönündeki taklitin, saldırı için bahane olarak kullanıldığını vurguladı ve BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını ifade etti.

10:52 HAMANEY: SURİYE'YE SALDIRI KAZANCI OLMAYAN BİR SUÇ

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Batılı ülkelerin Suriye'ye karşı düzenlediği saldırının "hiçbir kazancı olmayan bir suç" olduğunu söyledi.

Hamaney "ABD ve müttefikleri Suriye'deki suçlardan hiçbir kazanç elde edemeyecek. Suriye'ye saldırmak bir suçtur. Amerikan Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı birer hayduttur" dedi.

10:42 Suriye'deki füze saldırılarında hedef alınan noktalar



İşte Suriye'de vurulduğu belirtilen hedefler şöyle:

Cumhuriyet Muhafız Tugayı 105 - Şam

Hava savunma üssü - Jabal Qaseen Şam - Zeinab kışlası

Mezze askeri havaalanı

Ad Dumayr Hava Üssü

Bilimsel Araştırma - Şam

Bilimsel Araştırma - Jamraya Damascus

Büyük Genel 41 Özel Kuvvetler - Şam

Doğu Qalamoun'daki Al Rahiba Khomhuri muhafızlarının yakınındaki askeri yerler - Şam kırsal bölgesi

Alkaswa - Şam kırsalındaki bölgedeki yerler

Pamuklu bir göle yakın Homs Batı

Havaalanı Balkchla İsveçliler

Daraa yakınlarındaki Azra bölgesinde bir İran üssü

Yarmouk üssü

Homs kırsalında drenaj depoları

İran üssü Tal Mari'de

Şam Uluslararası Havalimanı civarında cam ev

10:15 ÜNAL: SALDIRIDAN ÖNCE TÜRKİYE'YE BİLGİ VERİLDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Suriye'ye karşı girişilen saldırı hakkında yaptığı açıklamada Türkiye'ye önceden bilgi verildiğini söyledi. saldırının kimyasal kullanımına ciddi bir uyarı olduğunu söyleyen Ünal "Son bir haftadır böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere'nin hem Fransa'nın hem ABD'nin açıklamalarında görülüyordu. Saldırıdan önce bize de bilgi verildi." dedi.

10:11 AB KONSEYİ BAŞKANI TUSK: MÜTTEFİKLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suriye'deki çeşitli hedeflere düzenlenen füze saldırıları konusunda Twitter'dan bir açıklama yaptı. Tusk "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından yapılan saldırılar Suriye rejimiyle birlikte Rusya ve İran'a bu insanlık trajedisinin, ez azından hiçbir bedeli olmadan devam edemeyeceğini net bir şekilde göstermiştir. AB olarak müttefiklerimizin ve adaletin yanında olacağız" dedi.



09:31 ESAD'IN OFİSE GİTME GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında, "azim sabahı" başlığıyla Suriye lideri Beşar Esad'ın yerel saatle sabah 9'da ofisine yürürken çekilen görüntüleri yayımlandı.



08:52 ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA: SALDIRI VİCDANLARA TERCÜMAN OLDU

Dışişleri Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik füze saldırılarının "vicdanlara tercüman olduğu" açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle:

"Türkiye, 7 Nisan günü Duma'da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır."

08:10 ŞAM'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ

Suriye'nin başkenti Şam'da günün ilk ışıklarıyla birlikte saldırılar protesto edilmeye başlandı.

08:07 İRAN: SALDIRILARIN SONUÇLARI OLACAK

İran, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye karşı düzenlediği füze saldırısını kınadı ve "bölgesel sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Behram Ghasemi'nin Telegram uygulamasındaki kanalında "ABD ve müttefiklerinin hizbir kanıtı yok ve Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nün bir tutum almasını bile beklemeden bu saldırıyı düzenlediler ve bölgesel sonuçlardan sorumlular" dedi.

07:44 RUSYA: SURİYE'DEKİ TARTUS VE HMEYMIM ÜSLERİMİZ HEDEF ALINMADI

Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ndeki bir Su-24 tipi savaş uçağı

Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırılarında Rusya'nın Suriye'deki hava ve deniz üslerinin hedef alınmadığını açıkladı.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamada "ABD ve müttefiklerinin gönderdiği güdümlü füzelerden hiçbiri Tartus ve Hmeymim'deki tesisleri koruyan Rus hava savunma sistemlerinin sorumluluk alanına girmedi" denildi.



07:38 BM GENEL SEKRETERİNDEN İTİDAL ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin üç daimi üyesi olan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de düzenlediği saldırılarla ilgili haberleri takip ettiğini söyledi ve bu ülkelere "Birleşmiş Milletler Şartı ve genel olarak uluslararası hukuka uyma zorunlulukları olduğu" uyarısında bulundu.

07:02 NATO GENEL SEKRETERİNDEN SALDIRIYA DESTEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg saldırıların "Suriye rejiminin Suriye halkına kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacağını" söyledi.



06:43 RUSYA: BATILI ÜLKELER BARIŞ YAKLAŞIRKEN SALDIRDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Batılı müttefiklerin, Suriye'de barış yaklaşırken ülkeye saldırma kararı aldığını söyledi.

Zakharova Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda "Dünyada ahlaklı liderlik yaptıkarını ve müstesna olduklarını düşünenler. Şu anda, tam barış içinde bir gelecek şansı kazanmışken Suriye'nin başkentini bombalamak için gerçekten müstesna olmalısınız" dedi.

06:20 RUSYA SENARYO UYGULANIYOR

Twitter'da bir açıklama yayımlayan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov Batılı güçleri "önceden yazılmış bir senaryoyu uygulamakla" suçladı.

Antonov, "Yine tehdit ediliyoruz. Bu adımların sonuçsuz olmayacağı uyarısı yapmıştık." diye de ekledi.

Büyükelçi ABD Başkanı Donald Trump'ı televizyondaki açıklamasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e hakaret etmekle suçladı ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Antonov "Dünyanın en büyük kimyasal silah envanterine sahip ülkesi ABD'nin başka ülkeleri suçlamaya hakkı yoktur" diye de ekledi.



06:14 MACRON: KADINLAR VE ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "onlarca erkek, kadın ve çocuk kimyasal silahlarla katledildiği için" saldırı emri verdiğini söyledi. Macron "Kırmızı çizgi aşıldı. diye de ekledi.

06:07 TRUMP: SALDIRININ AMACI CAYDIRICILIK

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı Amerikan ordusuna Suriye'deki kimyasal silah tesislerini vurması için emir verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de birden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, saldırıya İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı saldırının amacını "kimyasal silahların üretim, yayılım ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak" diye tanımladı.

Trump konuşmasında, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı kast ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için Bunlar bir adamın değil bir canavarın yapacağı bir iş" dedi.