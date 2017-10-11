Emrah Serbes’in yaptığı kazada flaş gelişme! Adli Tıp raporu her şeyi ortaya çıkardı!

ARAÇTA bulunan bira şişesinde de Emrah Serbes'in DNA'sına rastlandı. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nden gelen rapora göre de Emrah Serbes hastaneye geldiğinde 1.25 promil alkollüydü...

Adli Tıp Kurumu raporunda Emrah Serbes'in DNA'sı ile eşleşen bulguları şöyle sıraladı:

1- Aracın sol koltuk altından ... ibareli teneke (bira) kutunun ağız kısmından alındığı bildirilen iki adet sürüntü örneği,

2- Olay yerinden alındığı bildirilen ... ibareli ağzı kapaklı cam şişenin(su) ağız kısmından alındığı bildirilen iki adet sürüntü,

3- Aracın sol ön kapı camı içe bakan kısmından alındığı bildirilen 1 adet sürüntü örneği üzeri kan lekesi,

4- Aracın direksiyon hava yastığından alındığı bildirilen bir adet sürüntü örneği kan lekesi,

5- Aracın sağ ön göğüs torpido üzerindeki açılmış hava yastığından alınmış iki kan lekesi...



OLAYIN GEÇMİŞİ:

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine, otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de adliyeye teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.