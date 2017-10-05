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Emrah Serbes'ten bir senaryo daha! Kan tahlilinden kaçmak için...

İzmir- Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül günü sabaha karşı senarist Emrah Serbes’in karıştığı kazada, 15 yaşındaki Zeynep ve babası Ayhan Özçelik’in, önceki gün de anne Nilgün Özçelik’in hayatını kaybetmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Emrah Serbes'ten bir senaryo daha! Kan tahlilinden kaçmak için...

İzmir- Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül günü sabaha karşı senarist Emrah Serbes’in karıştığı kazada, 15 yaşındaki Zeynep ve babası Ayhan Özçelik’in, önceki gün de anne Nilgün Özçelik’in hayatını kaybetmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıktı

05 Ekim 2017 Perşembe 10:18
Emrah Serbes'ten bir senaryo daha! Kan tahlilinden kaçmak için...
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SORUŞTURMA'DA, kazayı görerek yardım için duran 3 sürücünün 112’yi 4 kez arayarak yardım istediği tespit edildi.
 
‘TAHLİLDEN KAÇTI’
 
Soruşturmada elde edilen bilgilere göre 3-4 dakika içinde olay yerine ulaşan ambulans, ağır yaralı Nilgün Özçelik’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ayakta bekleyen hafif yaralı Serbes ve Doğru’yu da tedavi etmek istedi. “İyiyiz” diyen ikili, doktor müdahalesini reddetti. Bunun üzerine 112 görevlileri, zorla götüremeyeceklerini belirterek ‘nakil ret’ belgesini imzalamaları gerektiğini söyledi. Belgeye “Hastaneye gitmek istemiyorum” yazdıktan sonra imza atan Serbes ve Doğru, kaza yerinde kaldı. Jandarma bölgeye ulaşınca da Kenan Doğru kazayı kendisinin yaptığını söyledi ve gözaltına alındı. Kazanın ardından 3-4 dakika içinde ‘senaryo’ hazırlayan ikilinin, hastanede kan tahlili ve alkol muayenesi yapılacağını bildikleri için zaman kazanmak amacıyla tedaviyi reddettiği ileri sürüldü.
 
FOTOĞRAFLAR KARANLIK
 
Soruşturmada, Serbes’in otoban gişelerinden geçtiği sıradaki görüntülerine de ulaşıldı. Plakanın görüldüğü görüntülerde aracı kullanan kişinin Serbes mi yoksa arkadaşı mı olduğu, karanlık nedeniyle net olarak seçilemedi. Vücut yapıları birbirine yakın olan ikiliden hangisinin şoför koltuğunda oturduğunun tespiti için görüntüleri uzman ekip 

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Anahtar Kelimeler:
EMRAH SERBESKan TahliliİzmirAydın
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