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Emrah Serbes kazada kusurlu! O yalan ortaya çıktı

İzmir- Aydın Otoyolu'nda, 22 Eylül'de başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan Behzat Ç. kitabının yazarı Emrah Serbes'in ifadesinde kaza sırasında frene bastığı yönündeki iddiası kaza tutanaklarına göre de asılsız çıktı. Kaza tutağında fren izine rastlanılmadığı belirtilirken, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Serbes, kusurlu bulundu

Emrah Serbes kazada kusurlu! O yalan ortaya çıktı

İzmir- Aydın Otoyolu'nda, 22 Eylül'de başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan Behzat Ç. kitabının yazarı Emrah Serbes'in ifadesinde kaza sırasında frene bastığı yönündeki iddiası kaza tutanaklarına göre de asılsız çıktı. Kaza tutağında fren izine rastlanılmadığı belirtilirken, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Serbes, kusurlu bulundu

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:20
Emrah Serbes kazada kusurlu! O yalan ortaya çıktı
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İZMİR - Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül'de meydana gelen kazada İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve aracı kullandığı sonradan ortaya çıkan Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özçelik'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa'nın Soma İlçesi'nde toprağa verildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada otomobili kullandığını öne süren Emrah Serbes'in arkadaşı Kenan Doğru mahkemece tutuklandı. Kazadan 6 gün sonra ise 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru'nun üstlendiğini açıkladı. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
EMRAH SERBES
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