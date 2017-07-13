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Emniyetten Nijeryalı çeteye operasyon! Paraları eğlencede yemişler

Uluslar arası ticaret yapan şirketlerin e-posta hesaplarına siber saldırı düzenleyip ele geçirerek vurgun yapan 15'i Nijeryalı 23 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. Uluslar arası alanda "Man in the middle"(aradaki adam) adıyla bilinen dolandırıcılık yöntemiyle çetenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Çetenin paraları yurtdışındaki lüks eğlence merkezlerinde yediği belirlendi

Emniyetten Nijeryalı çeteye operasyon! Paraları eğlencede yemişler

Uluslar arası ticaret yapan şirketlerin e-posta hesaplarına siber saldırı düzenleyip ele geçirerek vurgun yapan 15'i Nijeryalı 23 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. Uluslar arası alanda "Man in the middle"(aradaki adam) adıyla bilinen dolandırıcılık yöntemiyle çetenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Çetenin paraları yurtdışındaki lüks eğlence merkezlerinde yediği belirlendi

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:08
Emniyetten Nijeryalı çeteye operasyon! Paraları eğlencede yemişler
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ULUSLARARASI  ticari faaliyette bulunan şirketler, ödeme sisteminde kullandıkları e-posta adreslerinin siber saldırıya uğraması sonucu, iş yaptıkları şirketlerin hesapları yerine farklı hesaplara para transferi yapıklarını farkettiklerini söyleyerek savcılıklara başvuruda bulundu. İstanbul Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuruların ardından başlattığı çalışmada, çoğunluğu Nijeryalılar'dan oluşan çeteye ulaştı. Yapılan çalışmaya göre çete; şirketlerin mail sunucularına siber saldırı düzenleyerek giriyordu. Yazışmaların yapıldığı e-posta adreslerinin benzerleri yapılıyordu. Bu aşamadan sonra şirketler arasındaki e-posta üzerinden yapılan yazışmalar gizlice takip ediliyordu. Satışı yapacak şirket banka bilgilerinin de yer aldığı faturayı hazırlayıp malı satın alacak şirkete gönderdiğinde, çete, bu faturanın alıcı şirkete ulaşmasını engelliyordu.

Bunun yerine kendi hesap bilgilerinin bulunduğu sahte bir fatura hazırlayarak alıcı şirkete gönderiyordu. Alıcı şirket bu faturayı aldığında bu faturadaki hesap bilgilerine parayı gönderiyordu. Satış yapacak şirket ödeme yapılmadığı için ürün göndermediğinde yapılan karşılıklı yazışmalarda dolandırıcılık olayının gerçekleştiği anlaşılıyordu. Uluslar arası alanda "Man in the middle"(aradaki adam) adıyla bilinen dolandırıcılık yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun yapıldığı belirlendi.Yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı alındı. İstanbul Esenyurt, Büyükçekmece, Şişli ve Balıkesir'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 15 Nijeryalı ve 8 Türk gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 117.200 dolar, 2860 paund, 18.195 euroya el konulurken, çete üyelerinin hesaplarında bulunan 140 bin dolar para da mahkeme tarafından tedbir konuldu. Operasyonlarda ele geçen çok sayıda cep telefonu, laptop, sabit disk ve bellekler incelemeye alındı. Operasyonda ele geçen 13 kişi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol olmak üzere 10 kişi serbest kaldı. Çetenin vurgundan elde ettiği paraları yurtdışındaki lüks eğlence mekanlarında harcadığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
NijeryaOperasyonPolis
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