Emniyet'ten flaş açıklama! 533 kişi göreve iade edildi...

EMNİYET açıklamasında FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet Teşkilatı mensubu Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edildiği duyuruldu
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