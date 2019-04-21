Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfi edebilmek için katıldığı sözlü sınav sonuçları duyuruldu.

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı
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POLİS Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Emniyet  Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma  Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, 2019 Yılı Rütbe Terfi Sözlü  Sınavı 11 - 17 Nisan'da gerçekleştirildi.
Sözlü sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr  internet adresinden açıklandı.
Sınava giren personel, sınav sonuçlarını e-Devlet şifresi ile giriş  yaparak öğrenebilecek. 
Sözlü sınavı başarıyla geçen personele 21-27 Nisan'da hizmet içi  eğitim verilecek.
Eğitim alan personel, 29 Nisan'da hizmet içi eğitim sonu sınavına  girecek.

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