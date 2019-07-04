Emniyet teşkilatında flaş atamalar

Emniyet personelinin 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı

Emniyet teşkilatında flaş atamalar
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ALINAN bilgiye göre göre, ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019  yılı genel atamaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı,  başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 21 bin 733 personelin atama ve yer  değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 9 bin 931, ikinci  hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 10 bin 786, ikinci hizmet bölgesinden  ikinci hizmet bölgesine de bin 16 personelin atama işlemleri yapıldı. 42 bin 421  personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

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