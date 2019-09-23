Emniyet'ten ihraç edilenlerle ilgili net rakamı paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet'ten 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir" dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" çalıştayında yaptığı konuşmada, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER 33 BİN KİŞİ
Burada yaptığı konuşmada, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir. Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin büyümesini de beraberinde getiriyor" diye konuştu.
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