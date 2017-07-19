Emniyet önünde şüpheli paket paniği

OLAY, öğle saatlerinde merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Döşeme Mahallesi'nde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Bebeğiyle birlikte gözaltında olan bir yakınının bekleyen kadın, yanındaki çantayı kaldırım kenarına bırakarak çocuğunu emzirmeye gitti. Polis noktasında görevli polislerin çantayı fark etmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bu sırada emniyet binası önündeki yol trafiğe kapatıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen kadın, polisleri görünce çantasının kendisine ait olduğunu söyledi. Uzman ekipler ise her ihtimale karşı çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden bebek bezi ve eşyaları çıkarken, şüpheli kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kapatılan yolun tekrardan yaya ve araç trafiğine açıldı.