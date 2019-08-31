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Emniyet o tweet sonrası harekete geçti! Kız çocuğuna ait...

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

GÜNDEM 31.08.2019, 09:06 Melike Temir
Emniyet o tweet sonrası harekete geçti! Kız çocuğuna ait...
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GENEL Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız  çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber  Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi  talep  iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal  medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla  çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

#Emniyet Genel Müdürlüğü #tweet #müstehcen fotoğraf
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