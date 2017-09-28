Emniyet Müdürlüğü karşısındaki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

GAZİANTEP Üniversite Bulvarı Üzerinde bulunan Şahinbey Emniyet Müdürlüğü binasının karşısına bırakılan valiz polis ekiplerini alarma geçirince endişeli anlar yaşandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine alarma geçen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba İmha Robotu ile yapılan incelemenin ardından şüpheli valizden çöp atıkları çıktı.

Öte yandan olay yerine gelen bir vatandaş, “Valiz benim, içinde hiçbir şey yok. Tekerleri kırıldığı için artık kullanmıyordum. O yüzden attım“ dedi. Polis yine de operasyona devam ederek valizi kontrollü bir şekilde inceledi. Herhangi bir tehlike unsuruna rastlamayan polisler valizi çöpe attı.