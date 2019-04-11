Emniyet müdürlerine Mavi Balina talimatı!

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi

Emniyet müdürlerine Mavi Balina talimatı!
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EMNİYET müdürlerine Mavi Balina talimatı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın başkanlığındaki toplantıya, genel müdür yardımcıları ve  daire başkanlarının yanı sıra, il emniyet müdürleri de bulundukları illerden  video konferans yöntemiyle katıldı.
Tüm teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutlayan  Uzunkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri esnasında ve sonrasında alınan  güvenlik tedbirleri ile ilgili yurdun dört bir yanında görev alan personele ayrı  ayrı teşekkür etti. Uzunkaya, Gümüşhane'de kalp krizi sonucu vefat eden İl Emniyet Müdür  Yardımcısı Bülent Pehlivan ile vefat eden diğer personele de başsağlığı diledi.
 
 
Terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere vurgu yapan Uzunkaya,  FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle  ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. Uzunkaya, bu doğrultuda da terör olaylarına mahal vermemek adına  alınacak önlemlerin, tüm birimlerin önceliği olması gerektiğini belirtti. Çocuklarının ziyaret ettikleri internet sayfalarından haberdar  olmaları konusunda ailelerden azami ilgi isteyen Uzunkaya, "Mavi Balina Oyunu"  ile ilgili gerekli önlemlerin alınması için talimat verdi.
 
Ayrıca toplantıda tüm personele seslenen Uzunkaya, "Organ bağışında  bulunarak örnek olalım, önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak  Organ Bağışı ile ilgili bir kampanya başlatacağız. Tüm personelin konu ile ilgili  duyarlı olmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.
 

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