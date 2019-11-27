Emmy Ödülü alan Bilginer, ülkeye ayak bastı! İşte ilk sözleri

ŞAHSİYET dizisindeki performansıyla 47. Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü alan Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü. Haluk Bilginer'i İstanbul Havalimanı'nda İGA Yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarını geri çevirmeyen Bilginer, teker teker soruları yanıtlayarak duygularını anlattı.

"DEMEK Kİ BÖYLE BİR ENERJİYE İHTİYAÇ VARMIŞ"

New York dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Bilginer, "Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun. Şimdi o ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma tabi mutluluk vesilesi ama, asıl beni mutlu eden şey Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" dedi.

"BAŞARI İŞİN KALİTESİ VE KAÇ YIL DAYANACAĞIYLA İLGİLİDİR"

Bilginer bir gazetecinin "Popülerlik sizce başarı mıdır?" sorusu üzerine"Hayır popülerlik başarı değildir. Başarı işin kalitesi ve kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir yıl sonra unutuluyorsa başarılı değildir. 20 yıl sonra tekrar izleniyorsa çok başarılıdır" yanıtını verdi.