Emlakçılar harekete geçti! Fen lisesi yanında daire var

LİSELERE girişte uygulanacak yeni sistemde eve en yakın okul önem kazanınca eğitim kalitesi yüksek okulların yanındaki ev fiyatları şimdiden arttı. Eğitimciler birçok velinin evini taşıyacağını söylüyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, pazar günü liselere girişte yeni sistemi açıkladı. Yeni sistemde öğrenciler adreslerine en yakın 5 okulu seçecek. Türkiye’nin gözde okullarına ise sınavla öğrenci alınacak. Bakan Yılmaz bu okulların sayısını 600 olarak açıklarken, liste dışında kalan ancak kaliteli eğitim veren okullar günün tartışması oldu. Çünkü sistem gereği bu sınav olmadan öğrenci alacak kaliteli okullar için kriter ‘eve yakın olmak’. Bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte emlakçılar ‘Çocuğunuzun geleceği için fen lisesine yakın’ ilanlarını vermeye başladı bile.

YÜZDE ELLİ ZAM

Sınav sisteminin değişmesinin ardından gözde okulların yanındaki emlakçılar da nasibini aldı. İkametgahla girilebilecek olan liselerin yanına taşınmak isteyen ailelerin bin lira gibi bir farkı gözden çıkarmaları gerekiyor. Hüseyin Avni Sözen Anadolu lisesi yakınındaki Umut Emlak sahibi Jale Söğütoğlu şunları söyledi: Normalde bu çevredeki yaklaşık 100 metrekare evin kirası bin 500- 2 bin lira arasında değişiyor. Fakat sınav sisteminin değişmesinden dolayı kiralar yükselecek. Rakam rahatlıkla 3 bin TL’Ye çıkacak. Maltepe Anadolu lisesi yakınlarındaki İlke Emlak Satış danışmanı Özlem Kaplan: Kiralarda düşüşler vardı. Şimdi ise bin 600 lira olan bir ev kirasını 2 bin-2 bin 500 gibi bir fiyata çıkarmayı düşünüyoruz.