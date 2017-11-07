Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114166
ALTIN
158.008
DOLAR
3.8281
STERLİN
5.0541
EURO
4.4405
İstenmeyen düşünceleri bastıran kimyasal bulundu
İstenmeyen düşünceleri bastıran kimyasal bulundu
7 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
7 Kasım Günlük Burç Yorumu
7 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
7 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Emlakçılar harekete geçti! Fen lisesi yanında daire var

TEOG yerine öğrencilerin adrese göre yerleştirileceği sistemi ilk benimseyenler emlakçılar oldu. Kiralık ve satılık ev ilanlarına “Fen lisesi yakını”, “Sosyal bilimler lisesi karşısı” ibareleri eklendi

Emlakçılar harekete geçti! Fen lisesi yanında daire var

TEOG yerine öğrencilerin adrese göre yerleştirileceği sistemi ilk benimseyenler emlakçılar oldu. Kiralık ve satılık ev ilanlarına “Fen lisesi yakını”, “Sosyal bilimler lisesi karşısı” ibareleri eklendi

07 Kasım 2017 Salı 08:47
Emlakçılar harekete geçti! Fen lisesi yanında daire var
banner404

LİSELERE girişte uygulanacak yeni sistemde eve en yakın okul önem kazanınca eğitim kalitesi yüksek okulların yanındaki ev fiyatları şimdiden arttı. Eğitimciler birçok velinin evini taşıyacağını söylüyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, pazar günü liselere girişte yeni sistemi açıkladı. Yeni sistemde öğrenciler adreslerine en yakın 5 okulu seçecek. Türkiye’nin gözde okullarına ise sınavla öğrenci alınacak. Bakan Yılmaz bu okulların sayısını 600 olarak açıklarken, liste dışında kalan ancak kaliteli eğitim veren okullar günün tartışması oldu. Çünkü sistem gereği bu sınav olmadan öğrenci alacak kaliteli okullar için kriter ‘eve yakın olmak’. Bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte emlakçılar ‘Çocuğunuzun geleceği için fen lisesine yakın’ ilanlarını vermeye başladı bile.

YÜZDE ELLİ ZAM

Sınav sisteminin değişmesinin ardından gözde okulların yanındaki emlakçılar da nasibini aldı. İkametgahla girilebilecek olan liselerin yanına taşınmak isteyen ailelerin bin lira gibi bir farkı gözden çıkarmaları gerekiyor. Hüseyin Avni Sözen Anadolu lisesi yakınındaki Umut Emlak sahibi Jale Söğütoğlu şunları söyledi: Normalde bu çevredeki yaklaşık 100 metrekare evin kirası bin 500- 2 bin lira arasında değişiyor. Fakat sınav sisteminin değişmesinden dolayı kiralar yükselecek. Rakam rahatlıkla 3 bin TL’Ye çıkacak. Maltepe Anadolu lisesi yakınlarındaki İlke Emlak Satış danışmanı Özlem Kaplan: Kiralarda düşüşler vardı. Şimdi ise bin 600 lira olan bir ev kirasını 2 bin-2 bin 500 gibi bir fiyata çıkarmayı düşünüyoruz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TEOGEmlakçiFen Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O kalleş dağda böyle poz vermiş
O kalleş dağda böyle poz vermiş
Türkiye'nin asıl hedefi Kandil değil!
Türkiye'nin asıl hedefi Kandil değil!
İşte darbecilerin toplantı görüntüleri
İşte darbecilerin toplantı görüntüleri

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim