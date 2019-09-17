Emlak Konut için itiraf geldi: Beceremedik

GALATASARAY eski Başkanı Faruk Süren, Emlak Konut ile yapılan ve Florya'dan taşınmayı gerektiren anlaşmanın feshinin gündeme gelmesini değerlendirdi.

"TAŞINMA YETİŞTİRİLEMEDİ"

Süren, "Birinci anlaşma Riva içindi ve ihalesi yapıldı. İkinci anlaşma Florya içindi ve yine ihalesi yapıldı. Buna karşılık bize 508 milyon liralık ödeme vaadi yapıldı. Bu kırdırıldı ve 342 milyon kasaya girdi. Riva arazisi kazanan müteahhide teslim edildi. Florya arazisi ise teslim edilemedi. Dursun Özbek de, Mustafa Cengiz de taşınmayı yetiştiremedi" dedi.Süren şöyle devam etti: "Riva'da teslimat yapıldı ve inşaat başladı. İptali çok büyük problem yaratacağı için uzlaşma bekliyorum. Florya işini ise Özbek ve Cengiz yönetimleri organize edemedi. Beceremedik. Emlak Konut ve araziyi alan müteahhit ile anlaşmanız gerekir. Finansal organizasyonu bu yönetimin becereceğini düşünmüyorum"

NELER YAŞANMIŞTI?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray ile yaptığı iş birliğini bitirme kararı aldı.İşte Emlak Konut'tan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama;Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.