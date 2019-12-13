Emine Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Artık Davutoğlu'nun partisinde
Ahmet Davutoğlu'nun kuruluşunu resmen ilan ettiği Gelecek Partisi'nin 154 kişilik kurucular kurulunda ilginç isimler yer alıyor. Bunlar arasında Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü ve KADEM üyesi Sema Silkin Ün de var.
ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin tanıtım toplantısında konuştu. Davutoğlu, partisinin temel ilkelerini açıkladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, "Demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz" açıklamasında bulundu.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR
Gelecek Partisi'nin 154 kişilik kurucular kurulunun büyük çoğunluğunu, AK Parti'de parti teşkilatında görev almış isimler oluşturuyor. 154 isimden oluşan listede, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, yazar Etyen Mahçupyan, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, gazeteci Hakan Albayrak, Vahdettin İnce, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, AK Parti'den istifa eden Milat Gazetesi Yazarı Bayram Zilan, eski emniyet müdürü Mevlüt Demir, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın danışmanı Muammer Duran, eski AK Parti'li Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gibi isimler yer aldı.
EMİNE ERDOĞAN'IN HEP YANINDAYDI
Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın yönettiği KADEM'in yönetim kurulu üyesi Sema Silkin de Davutoğlu saflarında yer aldı. Silkin aynı zamanda Tuzla eski Müftüsü Ahmet Silkin'in kızı.
NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI
Sema Silkin Ün, Twitter'da "sağlam irade" adlı hesabın yöneticisi veyaptığı kimi paylaşımlarıyla eleştirilen Taha Ün ile evli. 2015 yılında Beylerbeyi Sarayı'ndaki düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
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