Emine Bulut'un katili bugün hakim karşısına çıkıyor

EMİNE Bulut'un katili Fedai Varan, 'Canavarca hisle tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek ilk duruşmayı, Türkiye’nin farklı kentlerinden onlarca baro ve kadın hakları savunucusunun da takip etmesi bekleniyor.Cinayet, 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkale Menderes Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana gelmişti.Olayın faili Fedai Varan hakkındaki iddianame 5 günde hazırlanmış, aynı gün mahkemece kabul edilmişti.Emine Bulut ve kızının feryatlarının da duyulduğu olay anı görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, cinayet büyük infial yaratmıştı.Cinayetten sonra önce Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilen Varan, sonra da güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.