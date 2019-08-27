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Emine Bulut'un katili Bolu'ya nakledildi

Eski eşi Emine Bulut'u çocuğunun gözü önünde öldüren Fedai Varan, Kırıkkale'den Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

GÜNDEM 27.08.2019, 12:28 Melike Temir
Emine Bulut'un katili Bolu'ya nakledildi
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FEDAİ Varan (43), tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Fedai Varan, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

#Emine Bulut #Bolu #Fedai Varan #Kırıkkale #Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu
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