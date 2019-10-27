Emine Bulut davasında gerekçeli karar: Suç kasten öldürme

KIRIKKALE'DE eski eşi Emine Bulut'u (38), 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan'a (43) verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Fedai Varan'ın eyleminin, 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi Emine Bulut'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin kasten öldürme suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla birlikte müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.