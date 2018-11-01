Emeklilikte yaşa takılanları ve af bekleyenleri üzen gelişme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Canlı yayında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili de konuşan Kurtulmuş, "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil." dedi. Kurtulmuş af konusunda da "Seçime kadar gündeme gelmesi zor" dedi.

ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Binlerce kişinin bir umutla beklediği EYT konusuna geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz" diyerek son noktayı koymuştu. Erken yaşta emekliliğin ülkemize yıllık ilave maliyetinin 26 milyar lira olduğunu belirten Erdoğan, "Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı?" demişti.

AK PARTİLİ VEKİLLERİN OYLARIYLA RED EDİLMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti EYT ile ilgili Meclis'e önergede bulunmuş, muhalefetin oy birliği ile TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere kabul edilmişti. Aynı günün akşamında Genel Kurul'da oylamaya sunulan EYT AK Partili vekillerin oylarıyla red edilmişti.

"TÜRKİYE'NİN KALDIRABİLECEĞİ BİR YÜK DEĞİL"

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili soru üzerine "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş MHP'nin af teklifiyle ilgili de "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında." açıklamasında bulundu.