Elveda bürokrasi: TBMM'den geçen karar turizmcileri sevindirdi

KÜBRA DUMAN

TURİZM Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre; kültür, turizm ve gelişim bölgelerinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazine'ye ait taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun gördüğü alanlar iki ay içinde turizme tahsis edilebilecek. Bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz yanıt verilmemesi durumunda tahsis yapılmış sayılacak. Bu düzenlemenin turizm ve yatırımcılar açısında olumlu bir adım olduğunu söyleyen Alanyalı turizmciler, Türkiye’nin en büyük sıkıntısının bürokrasinin çok yavaş işlemesi olduğunu kaydettiler. Turizmciler, “Ancak rantın önüne geçilmeli” deren siyasiler ise, 2 ay gibi bir sürede bakanlıktan yanıt gelmemesi halinde tahsisin yapılabilmesini suiistimale açık olarak değerlendirdiler.

‘İLANIN ŞEKLİ RANTI ÖNLER’

SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı, açıklanan Turizm Teşvik Kanunu ile ilgili olumlu ve olumsuz yönlerin olduğunu belirterek, “Kötü bir şey gözükmüyor. İmara açılacak arazinin ilanı saklanabilir. Turizm Teşvik Paketi’nin bu maddesi iş bitirme amaçlı olduğu ve profesyonel ellerin değdiğini gösteriyor. Turizmi geliştirme adına güzel bir teşvik, lakin art niyet olursa bu durum turizmi kötü etkiler. Ama ana hatlarıyla bakarsak olumlu bir karar. Çünkü Türkiye’nin en büyük sıkıntısı bürokrasinin çok yavaş işlemesi. Dolayısıyla teşvik yapacak iş adamları da canından beziyor. Teşvike açılacak yerle ilgili oluşturulacak ilanın nasıl olacağı da bir o kadar önemli. İlan edilme şekli televizyonlarda mı, gazetelerde mi olacak? Teşvike açılacak hazine arazisinin ilan edilme şekli rantın önüne geçecektir” dedi. Nedanlı, ayrıca düzenlemeyle kabul edilen cezai yaptırımların da yeterli olmadığına dikkat çekti.

‘TURİZMCİLER İÇİN GÜZEL BİR ADIM’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Bu turizmciler adına güzel ve oldukça olumlu bir haber. En azından bundan sonraki süreç daha da daralır arazinin turizme tahsis edilmesi adına, bu arazilere de güzel tesisler yapılabilir. Fakat olumsuz yanları da mutlaka vardır. İki ay içerisinde konuyla ilgili ne kadar sağlıklı araştırma yapılabilir, süre çok kısaltılmış. Sonrasında büyük bir yanlıştan dönülmemesi adına bu sürenin iyi ölçülmesi lazım. Yatırımcılar adına sevindirici bir adım. “Rant kapısı aralanır” konusuna ise katılmıyorum. Yıllarca atıl durumda bulunan yerlerin özelleştirilerek ekonomiye kazandırılması güzel bir şey. Buralara yapılacak bir tesis hem turist çekecek hem de iş istihdamı yaratacaktır. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerek. Buraları gerçekten hak edenlere, değerini arttıracak olanlara verdikten sonra bizler için bir sıkıntı olmayacaktır. Ben devletin bu konuda hassas olacağı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

‘SUİSTİMALE AÇIK’

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Turizm Teşvik Kanunu’nun bu maddesini olumsuz bularak, “Bu bana çok da mantıklı gelmiyor. Ama yine de paketi detaylı incelemekte fayda var. Bu iş suistimale açık; ben bir dilekçe veriyorum, dilekçe iki ay içerisinde cevap almıyor. İki ay sonra burayı istimlak etmeyi hak etmiş oluyorsun. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılıp, daha ciddi temellere dayandırılmalı diye düşünüyorum. Hazineye ait bir arazi için müracaat edip, iki ay içerisinde cevap alamazsanız, dilekçeniz kabul edilmiş olarak işlem görüyor ve burayı kiralamış oluyorsunuz. İstenilen yer bir orman olabilir, turistik bir alan olabilir, yani Hazine’ye ait birçok yeri cüzi bir miktara kiralamak için dilekçe veriyorsunuz, bu dilekçe suiistimal edilirse, iki ay sonra verdiğiniz dilekçe kabul edilmiş oluyor. Bu çok mantıklı bir tasarı değil. Bu denli suiistimale açık bir konuyu, bu şekliyle meclisten geçirmek devlet adabına yakışmaz. Çok daha iyi ve bağlayıcı bir düzenleme getirilmeli" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 01:33