Elif Şafak'ın kitabında da pedofili betimlemeler var

ABDULLAH Şevki isimli şahsın, Zümrüt Apartmanı kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin ortaya çıkmasıyla yüz binlerce insan sosyal medyada ayaklandı. Twitter'da trend topic listesine giren kitap ve yazarla ilgili binlerce tweet atıldı. Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken benzer ifadelerin Elif Şafak tarafında da kullanıldığı ortaya çıktı. Doğan Kitap tarafından yayımlanan "Mahrem" isimli "kitabında" Elif Şafak'ın Abdullah Şevki'yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitap hala birçok online sitede satılıyor.

Elif Şafak'a neden tepki verilmedi?

İğrenç satırlar sosyal medyada tartışılmaya devam edilirken 2000 yılında Metis Yayınlarından, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabına bugüne kadar neden her hangi bir tepki verilmediği merak konusu oldu.

Yazar gözaltına alındı kitap toplatıldı

Abdullah Şevki isimli sapık şahsın çocuk istismarına ilişkin iğrenç ifadelerin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Bakanlığımızca, yazarı Abdullah Şevki olan #zümrütapartmanı isimli kitapta yer alan ifadelere ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2019/8534 dosya numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.