Eleştiri bombardımanına tutulan isim, kendini bakın nasıl savundu

MUSTAFA Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve son dönemlerde sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelen oyuncu Göksel Kaya, suskunluğunu bozdu.

"KİMSEYE ZORLA SÖYLETMİYORUM"

Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık "Atatürk'e benzerliğini istismar ediyor" sözleriyle eleştirdiği Kaya, Oda TV'ye yaptığı açıklamada "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben 2005 yılından bu yana tiyatrocuyum ve davetlere katılıyorum. İnsanlar bana paşam diyor bu hoşuma gidiyor. Ama kimseye bunu zorla söyletmiyorum. Kişiler kendileri bunu söylemek istiyor" dedi.

İLBER ORTAYLI'YA YANIT

Tarihçi İlber Ortaylı'nın da "Atatürk, tarihi ve hassas bir kişiliktir. Turistik vodvile döndüremezsin" şeklindeki çıkışına da yanıt veren Kaya, "İlber Ortaylı beni eleştirmiş yazı yazmış İlber Ortaylı dediğimiz kişi 2013 yılında Japonya büyükelçiliğinin verdiği bir davette Kamer Genç oradaydı İstiklal Marşı için 'bıktık artık yıllardır bu marşı dinlemekten ve söylemekten artık değişmeli' diyen kişidir" şeklinde konuştu.