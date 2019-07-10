Elektrikte yılın ilk yarısına 'yerli ve yenilenebilir' damgası

Türkiye`de bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 oldu. Böylece, Türkiye`nin elektrik ithalatında bu yılın ilk yarısında kayda değer bir azalış gerçekleştirildi

Elektrikte yılın ilk yarısına 'yerli ve yenilenebilir' damgası
banner404

ELEKTRİKTE yılın ilk yarısına `yerli ve yenilenebilir` damgası.AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden  yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında 141 milyar 636 milyon 680 bin  kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 141 milyar 844 milyon  345 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı.
Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı  yüzde 16'da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17,78, yerli kömürün payı yüzde  16,94 oldu.
 
Aynı dönemde hidroelektrik santrallerinin payı ortalama yüzde 35,77  olarak en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı. Rüzgar enerjisinin  payı yüzde 7,25 olurken, söz konusu dönemde üretilen enerjinin kalan kısmı ise  jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı.
 
Böylece, bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve  yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 66,22 olarak kaydedildi. Geçen  yılın ilk yarısında bu rakam yüzde 50,76 olarak hesaplanmıştı.
 
2019'un ilk yarısında elektrik üretiminde en yüksek paya sahip kaynak  yüzde 35,77 ile hidroelektrik santralleri olurken, geçen yıl aynı dönemde yapılan  üretimde en büyük pay yüzde 29,06 ile doğal gazın olmuştu.
 
Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının en yüksek olduğu ay  yüzde 75 ile mayıs oldu. İthal kaynakların üretimde en büyük paya sahip olduğu ay  ise yüzde 44,54 ile şubat olarak kaydedildi.
 
İTHALAT YÜZDE 20 AZALDI
 
Türkiye'de bu yılın ilk yarısında 141 milyar 12 milyon 862 bin  kilovatsaat elektrik tüketildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 141 milyar  905 milyon 268 bin kilovatsaat olmuştu.
 
Yine bu yılın ilk yarısında 989 milyon 390 bin kilovatsaat elektrik  ithal edilirken, geçen yılın ilk yarısında bu rakam 1 milyar 233 milyon 246 bin  kilovatsaat olarak hesaplanmıştı. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatı bu yılın  ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'ye yakın azalmış oldu.
 
Elektrik ihracatında ise bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde 1 milyar 614  milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Geçen sene bu rakam 1  milyar 368 milyon 746 bin kilovatsaat olmuştu.
 
Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü, geçen yıl haziran sonu  itibarıyla 87 bin 138 megavatken, bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 420  megavata ulaştı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti'den Yunan Bakana sert tepki
AK Parti'den Yunan Bakana sert tepki
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472