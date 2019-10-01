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Elektrik zammına tepki: Ekonomi paketi meyvelerini vermeye başladı

Elektrik fiyatlarına yüzde 14.90 zam yapılmasına tepki gösteren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi" dedi.

GÜNDEM 01.10.2019, 08:20
Elektrik zammına tepki: Ekonomi paketi meyvelerini vermeye başladı
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SP lideri Temel Karamollaoğlu, yüzde 14.9'luk elektrik zammına tepki gösterdi. Elektrik zammını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamarı üzerinden eleştiren Temel Karamollaoğlu, "İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi ve elektriğe %14,90 zam geldi" dedi. "Ekonomimiz uçuşa geçti! İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi ve elektriğe %14,90 zam geldi. Emeği geçen herkese teşekkürler!"

NE OLMUŞTU?

Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere zam yapılmıştı. EPDK'nın dün saat 13:00'te gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıkmıştı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanmıştı.

#Elektrik zammı #ekonomi paketi #Saadet Partisi
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