Elektrik faturası fazla geldi, valilik önünde soyundu!

EVİNE gelen elektrik faturasının çok yüksek olduğunu ileri süren bir vatandaş bindiği at ile Malatya Valiliğinin önüne geldi. Kapalı Çarşı üzerine gelen vatandaş atından inerek birden soyunmaya başladı ve bağırarak elektrik faturasını protesto etti.Valilik koruma polisleri şahsa hemen müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Daha sonra sakinleştirilerek üstü giydirilen eylemci vatandaşı Malatya Valiliğine götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.