Elektrik faturası fazla geldi, valilik önünde soyundu!

EVİNE gelen elektrik faturasının çok yüksek olduğunu ileri süren bir vatandaş bindiği at ile Malatya Valiliğinin önüne geldi. Kapalı Çarşı üzerine gelen vatandaş atından inerek birden soyunmaya başladı ve bağırarak elektrik faturasını protesto etti.Valilik koruma polisleri şahsa hemen müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Daha sonra sakinleştirilerek üstü giydirilen eylemci vatandaşı Malatya Valiliğine götürüldü.