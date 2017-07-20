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Elçi ve Tanrıkulu'nun Meclis Taksi görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR’ın Sur İlçesi’nde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaparken, vurularak yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi’nin, TRT’de yayınlanan 'Meclis Taksi' programı için taksi şoförlüğü yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kullandığı araca bindiği 3 yıl önceki görüntüler ortaya çıktı. Aynı zamanda Diyarbakır eski Baro Başkanı olan Sezgin Tanrıkulu’nun kullandığı taksiye binen Tahir Elçi’nin yakın arkadaşını taksi kullanırken gördüğü anda şaşkınlığını gizleyemediği dikkat çekti

Elçi ve Tanrıkulu'nun Meclis Taksi görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR’ın Sur İlçesi’nde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaparken, vurularak yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi’nin, TRT’de yayınlanan 'Meclis Taksi' programı için taksi şoförlüğü yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kullandığı araca bindiği 3 yıl önceki görüntüler ortaya çıktı. Aynı zamanda Diyarbakır eski Baro Başkanı olan Sezgin Tanrıkulu’nun kullandığı taksiye binen Tahir Elçi’nin yakın arkadaşını taksi kullanırken gördüğü anda şaşkınlığını gizleyemediği dikkat çekti

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:31
Elçi ve Tanrıkulu'nun Meclis Taksi görüntüleri ortaya çıktı
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TRT’nin 'Meclis Taksi' programı için İstanbul’da bir taksinin direksiyonuna geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Her hafta bir siyasetçi ile yapılan 'Meclis Taksi' programının çekimlerinde taksi direksiyonuna geçen dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’da taksi kullandığı sırada, arkadaşı Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile karşılaştı.2014 yılında çekilen görüntülerde İstanbul’da müşteri almak için caddenin kenarına yanaşan Sezgin Tanrıkulu, aynı noktada taksi bekleyen Tahir Elçi’yi gördü. İstanbul trafiğinde taksi kullanan Tanrıkulu’nu gören Tahir Elçi’nin şaşkınlığı kameralara yansırken, ikili arasındaki sıcak ÿsohbet kameralar tarafından kaydedildi.İlk karşılaşma ardından Elçi’ye nereye gideceğini soran Tanrıkulu, daha sonra Baro Başkanı’nı kullandığı taksiye davet etti. Elçi’nin nezaketen taksinin ön koltuğuna oturmak istediği görüntülere yansırken, Tanrıkulu ise, "Tesadüf Diyarbakır Baro Başkanı’nı aldık" diyerek yola devam etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ MİLLETVEKİLİ, YOLCUSU BARO BAŞKANI

Yolculuk sırasında Tahir Elçi’nin, "Tesadüfe bak ya, gerçekten enteresan bir buluşma, ama güzel oldu. Şişli Kültür Merkezi’nde bir panel var. Oraya gidiyorum. Yani İstanbul’un orta yerinde, taksici olarak arkadaşımı, önceki baro başkanımı ve bir milletvekilini bulmak.. Gerçekten çok güzel ve konforlu bir yolculuk olacak" dediği kameralar tarafından kaydedildi. Tanrıkulu ise programla ilgili Elçi’ye bilgi verdi. Taksiye binen genç kadının da şaşırdığı yolculuk sırasında Elçi ve Tanrıkulu arasında sıcak bir sohbet gerçekleşti.Sık sık kahkahalarla gülen Elçi ve Tanrıkulu’nun yol boyunca yaptığı sohbet de Meclis Taksi’nin kamerasına yansıdı. Tahir Elçi, yolculuk sırasında kendilerini tanımayan genç kadına, "Sezgin Tanrıkulu CHP Genel Başkan yardımcısı, aynı zamanda İstanbul milletvekilidir. Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanlarından biridir. Aynı zamanda avukattır, bugün de taksiciymiş" diye bilgi verirken, Sezgin Tanrıkulu ise, yolcularına siyaset gündemini sordu.Yolculuk sonunda taksiyi kullanan Tanrıkulu’nun elini sıkan Elçi, "Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Güzel bir sürpriz oldu" diyerek taksiden indi.Elçi’nin indikten sonra elini havaya kaldırarak selam verdiği Sezgin Tanrıkulu ise diğer yolcu olan genç kadına ile yola devam etti.

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Sezgin TanrıkuluTahir ElçiMeclis Taksi
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