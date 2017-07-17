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El sallayarak o ülkeye gönderdiler

Denizli'nin Çameli ilçesinde örtü altı seralarda yetiştirilen domateslerin hasadı başladı. Domatesin ilk 23 tonu ise Suudi Arabistan'a ihraç için yola çıktı

El sallayarak o ülkeye gönderdiler

Denizli'nin Çameli ilçesinde örtü altı seralarda yetiştirilen domateslerin hasadı başladı. Domatesin ilk 23 tonu ise Suudi Arabistan'a ihraç için yola çıktı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:40
El sallayarak o ülkeye gönderdiler
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DENİZLİ'NİN Çameli ilçesindeki yaklaşık 300 dönümlük seralarda domates hasadı başlarken, ilk domates ihracatı Suudi Arabistan'a yapıldı. Örtü altı seracılıkta bu yıl üretilen domatesin ilk 23 tonu Suudi Arabistan'a ihraç için yola çıkarken, üretilen domateslerin farklı ülkelere ihracatı bekleniyor. 
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, ihraç edilen ilk domates tırı için düzenlenen törene Çameli Kaymakamı Onur Özaydın, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İnsanlar, Çameli cevizi, fasulyesi, kirazından sonra domatesinin tadına bakacak. İlçedeki 300 dönüm sera potansiyelini 5 yıl içinde, 500 dekara çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim için örtü altı sebzeciliği önemli, Antalya Kumluca ilçesinde yaklaşık 6 bin çalışan seracı hemşehrimiz var. Bunlardaki gerekli potansiyeli alıp, alım merkezini Çameli'de oluşturacağız" dedi.

İhracatın hayırlı olmasını dileyen Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, bundan sonra Suudi Arabistan'da Türk domatesini görmenin mümkün olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DenizliÇameliDomatesHasad
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